"Были видны только глаза": Сосед встретил пермского стрелка в балаклаве и с сумкой за полчаса до трагедии
Он отметил, что парень всегда был замкнутый, жил вдвоём с матерью и кроме школы никуда не ходил.
Кадр из видео © LIFE
Сосед пермского стрелка Артём Белов рассказал о встрече с ним в лифте в день трагедии и о том, какое впечатление подросток производил на жильцов его дома. Тимур спустился в 10:30 утра по местному времени (8:30 мск), а через полчаса произошла трагедия, рассказал мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".
Белов отметил, что тот был в чёрной куртке, берцах, армейских брюках с карабином, а лицо было практически полностью закрыто балаклавой. Стрелок нёс средних размеров сумку, в которой и находилось всё оружие, как предположил мужчина.
"Когда мы ехали с ним в лифте, на всё лицо была балаклава, были видны только глаза. Он, как обычно, просто стоял, молчал и смотрел в пол", — рассказал сосед и добавил, что, когда они вышли из подъезда, подросток сел в автомобиль марки Mazda.
Ранее мать пермского стрелка назвала его домашним и рассказала о последнем разговоре с сыном. Она не заметила ничего подозрительного: парень, как обычно, пожелал матери доброго утра и стал собираться в вуз. Позднее женщина рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия. Винтовку молодой человек хранил в сейфе, ключ от которого был только у него самого.
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