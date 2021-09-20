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"Были видны только глаза": Сосед встретил пермского стрелка в балаклаве и с сумкой за полчаса до трагедии

Он отметил, что парень всегда был замкнутый, жил вдвоём с матерью и кроме школы никуда не ходил.

20 сентября, 16:54
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Сосед пермского стрелка Артём Белов рассказал о встрече с ним в лифте в день трагедии и о том, какое впечатление подросток производил на жильцов его дома. Тимур спустился в 10:30 утра по местному времени (8:30 мск), а через полчаса произошла трагедия, рассказал мужчина в беседе с телеканалом "Звезда".

Белов отметил, что тот был в чёрной куртке, берцах, армейских брюках с карабином, а лицо было практически полностью закрыто балаклавой. Стрелок нёс средних размеров сумку, в которой и находилось всё оружие, как предположил мужчина.

"Когда мы ехали с ним в лифте, на всё лицо была балаклава, были видны только глаза. Он, как обычно, просто стоял, молчал и смотрел в пол", рассказал сосед и добавил, что, когда они вышли из подъезда, подросток сел в автомобиль марки Mazda.

Отец пермского стрелка заявил, что сына не интересовало ничего, кроме компьютера

Отец пермского стрелка заявил, что сына не интересовало ничего, кроме компьютера

Ранее мать пермского стрелка назвала его домашним и рассказала о последнем разговоре с сыном. Она не заметила ничего подозрительного: парень, как обычно, пожелал матери доброго утра и стал собираться в вуз. Позднее женщина рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия. Винтовку молодой человек хранил в сейфе, ключ от которого был только у него самого.

Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Студент из Ирака закрыл своим телом девушку, когда в пермском университете началась стрельба

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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