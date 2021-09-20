В России предложили засчитывать день конвоирования осуждённого за два дня колонии

Минюст РФ предлагает установить льготный коэффициент зачёта времени конвоирования осуждённого в срок лишения свободы без учёта тяжести совершённого преступления. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предусматривающие, что время следования осуждённого под конвоем к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима и за два дня отбывания наказания в воспитательной колонии, либо исправительной колонии общего режима, либо колонии-поселения", — говорится в пояснительной записке.

Инициатива об установлении льготного коэффициента связана с практикой ЕСПЧ, куда неоднократно поступали жалобы на ненадлежащие и негуманные условия конвоирования осуждённых в РФ, а также с учётом условий содержания осуждённых при перевозках и продолжительности их следования к месту отбывания наказания. Кроме того, в законопроекте предлагается не привлекать содержащихся под стражей осуждённых к принудительным работам во время следования под конвоем.