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В России предложили засчитывать день конвоирования осуждённого за два дня колонии

Также призвали не привлекать их к принудительным работам во время следования к месту отбывания наказания.

20 сентября, 16:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минюст РФ предлагает установить льготный коэффициент зачёта времени конвоирования осуждённого в срок лишения свободы без учёта тяжести совершённого преступления. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предусматривающие, что время следования осуждённого под конвоем к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима и за два дня отбывания наказания в воспитательной колонии, либо исправительной колонии общего режима, либо колонии-поселения", говорится в пояснительной записке.

Инициатива об установлении льготного коэффициента связана с практикой ЕСПЧ, куда неоднократно поступали жалобы на ненадлежащие и негуманные условия конвоирования осуждённых в РФ, а также с учётом условий содержания осуждённых при перевозках и продолжительности их следования к месту отбывания наказания. Кроме того, в законопроекте предлагается не привлекать содержащихся под стражей осуждённых к принудительным работам во время следования под конвоем.

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Ранее Верховный суд разрешил переписываться заключённым, находящимся в одной колонии. При этом администрация может просматривать письма осуждённых и устанавливать "истинную цель" их общения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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