Девять пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся в тяжёлом состоянии

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Девять из 20 пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных девять находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", — сказал он.

Министр отметил, что решение по транспортировке из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов, ориентировочно поднять все борты МЧС планируют утром 21 сентября. По его словам, врачи продолжают оценивать состояние каждого пострадавшего, идут обходы и совместные консилиумы.