Девять пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся в тяжёлом состоянии
По словам министра здравоохранения РФ, врачам хватает лекарств и других препаратов, необходимых для помощи пациентам.
Кадр из видео © LIFE
Видео © Пресс-служба Правительства Пермского края
Девять из 20 пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Из 20 человек госпитализированных девять находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", — сказал он.
Министр отметил, что решение по транспортировке из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов, ориентировочно поднять все борты МЧС планируют утром 21 сентября. По его словам, врачи продолжают оценивать состояние каждого пострадавшего, идут обходы и совместные консилиумы.
Мурашко добавил, что в достаточном количестве есть препараты крови, лекарства, необходимые медицинские изделия для хирургических вмешательств. Восемь пациентов обслужили амбулаторно, двое из них отказались от предложенной госпитализации, но врачи с ними находятся на дистанционной связи.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.
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