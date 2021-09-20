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Франция и ФРГ отказались признать войну в Донбассе украинским конфликтом

Стороны при этом отметили, что Минские соглашения — это фундамент для урегулирования.

20 сентября, 18:19

Фото © Shutterstock

В ходе видеоконференции "нормандской четвёрки" Россия, Украина, Франция и Германия не приняли никаких конкретных решений по урегулированию ситуации в Донбассе. Париж и Берлин выразили принципиальную позицию в вопросе конфликта и отказались указывать территориальную дислокацию вооружённого сопротивления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.

По его словам, после двухчасовых переговоров Берлин и Париж показали, что по-прежнему продвигают "конструктивную неопределённость", а "реальное урегулирование конфликта в Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины".

Вначале представители трёх стран были единогласны в том, что Минские соглашения — это фундамент для урегулирования. Но ФРГ, Франция и Украина не стали закреплять в проекте итогового документа "географическую дислокацию конфликта, его характер и участников, которые обязаны урегулировать".

Европа умывает руки: Киев готовится к кровопролитию и повторению войны в Донбассе

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Ранее в Кремле согласились со словами Меркель о ничтожном прогрессе в урегулировании в Донбассе. Канцлер ФРГ заявила, что в ходе переговоров в Париже обсудит с Эмманюэлем Макроном работу в "нормандском формате".

Меркель сочла ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе

Меркель сочла ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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