Франция и ФРГ отказались признать войну в Донбассе украинским конфликтом

В ходе видеоконференции "нормандской четвёрки" Россия, Украина, Франция и Германия не приняли никаких конкретных решений по урегулированию ситуации в Донбассе. Париж и Берлин выразили принципиальную позицию в вопросе конфликта и отказались указывать территориальную дислокацию вооружённого сопротивления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.

По его словам, после двухчасовых переговоров Берлин и Париж показали, что по-прежнему продвигают "конструктивную неопределённость", а "реальное урегулирование конфликта в Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины".

Вначале представители трёх стран были единогласны в том, что Минские соглашения — это фундамент для урегулирования. Но ФРГ, Франция и Украина не стали закреплять в проекте итогового документа "географическую дислокацию конфликта, его характер и участников, которые обязаны урегулировать".