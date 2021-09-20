Дожди в Москве затянутся до конца недели

Дожди в Москве вновь усилятся в ночь на 21 сентября, днём их интенсивность уменьшится, но ждать полного прекращения осадков до конца недели не стоит. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идёт на восток, а потом ещё с запада подойдёт циклоническая система", — рассказала метеоролог ТАСС.

Макарова отметила, что за счёт тёплого лета атмосфера "впитала" в себя очень много воды, а осенью температура воздуха падает, солнце перестаёт греть, и атмосфера начинает избавляться от накопленного. По словам синоптика, небольшие дожди будут идти в Москве до конца недели.