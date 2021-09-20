Жителям Польши предрекли "страшную осень" из-за России
Москву упрекают в том, что она не пытается как-либо исправить положение.
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Жители Польши опасаются роста цен на газ перед отопительным сезоном в стране. Ситуация с повышением стоимости голубого топлива ухудшится с наступлением холодов, сообщила газета Rzeczpospolita в статье "Этой осенью страшно включать радиаторы отопления".
"Цены могут вырасти на 100%, и PGNiG (государственная нефтегазовая компания Польши. — Прим. ред.) выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", — заявил изданию экономический аналитик Камиль Клиш.
В тексте статьи журналисты назвали Россию виновницей сложившейся ситуации и упрекнули её в том, что она не пытается как-либо исправить положение. Они указали на неопределённость дальнейшей судьбы договора между Польшей и "Газпромом". Авторы статьи отмечают, что соглашение могут не продлить.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Польше не захотели продлевать поставки газа из России. С 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки голубого топлива по трубопроводу Baltic Pipe.
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