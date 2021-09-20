Жителям Польши предрекли "страшную осень" из-за России

Жители Польши опасаются роста цен на газ перед отопительным сезоном в стране. Ситуация с повышением стоимости голубого топлива ухудшится с наступлением холодов, сообщила газета Rzeczpospolita в статье "Этой осенью страшно включать радиаторы отопления".

"Цены могут вырасти на 100%, и PGNiG (государственная нефтегазовая компания Польши. — Прим. ред.) выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", — заявил изданию экономический аналитик Камиль Клиш.

В тексте статьи журналисты назвали Россию виновницей сложившейся ситуации и упрекнули её в том, что она не пытается как-либо исправить положение. Они указали на неопределённость дальнейшей судьбы договора между Польшей и "Газпромом". Авторы статьи отмечают, что соглашение могут не продлить.