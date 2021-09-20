Госдеп раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму
Посол России в США Анатолий Антонов во время голосования на выборах депутатов в Государственную думу РФ на избирательном участке № 8388 в Посольстве России в США. Фото © ТАСС / Дарья Ряжских
В ведомстве призвали Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод.
Госдепартамент США критически оценил выборы в Государственную думу, которые проходили с 17 по 19 сентября. Заявление официального представителя ведомства Неда Прайса опубликовано на сайте Госдепа.
"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод, а также прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаём проведение выборов в Госдуму на суверенной украинской территории", — подчеркнул Прайс.
Представитель Госдепа заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, противоречащих "свободному и справедливому процессу". Плюрализм и реализация прав россиян, по мнению Прайса, были попраны законами об иноагентах, экстремистских и нежелательных организациях.
Ранее ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму. Абсолютное лидерство всё так же принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.