Госдеп раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму

В ведомстве призвали Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод.

Госдепартамент США критически оценил выборы в Государственную думу, которые проходили с 17 по 19 сентября. Заявление официального представителя ведомства Неда Прайса опубликовано на сайте Госдепа.

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод, а также прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаём проведение выборов в Госдуму на суверенной украинской территории", — подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, противоречащих "свободному и справедливому процессу". Плюрализм и реализация прав россиян, по мнению Прайса, были попраны законами об иноагентах, экстремистских и нежелательных организациях.