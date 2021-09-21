Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила об увеличении количества рейсов в российские города, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Россия со вторника, 21 сентября, снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за коронавируса.
Стоит отметить, что РФ частично возобновила авиасообщение с республикой ещё в сентябре прошлого года. Теперь же воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объёме.
Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила об увеличении количества рейсов в российские города, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о снятии всех ограничений на авиасообщение с Минском. На следующий день российский оперштаб по борьбе с распространением ковида объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.
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