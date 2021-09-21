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Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила об увеличении количества рейсов в российские города, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

20 сентября, 21:58
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Россия со вторника, 21 сентября, снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за коронавируса.

Стоит отметить, что РФ частично возобновила авиасообщение с республикой ещё в сентябре прошлого года. Теперь же воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объёме.

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября

Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила об увеличении количества рейсов в российские города, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о снятии всех ограничений на авиасообщение с Минском. На следующий день российский оперштаб по борьбе с распространением ковида объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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