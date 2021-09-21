Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября
А также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых стран.
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Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Напомним, ранее об этом сообщили в Правительстве РФ.
Рейсы Москва — Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два раза в неделю. Самолёты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби два раза в неделю, в Словакию по маршруту Москва — Братислава четыре раза в неделю, рейсы Санкт-Петербург — Братислава два раза в неделю.
Кроме того, РФ увеличивает количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар. Также возобновляются полёты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Напомним, в конце августа на фоне улучшения эпидемиологической ситуации Россия увеличила количество рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр. Помимо этого было возобновлено авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.
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