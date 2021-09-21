Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами с 21 сентября

А также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых государств.

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Напомним, ранее об этом сообщили в Правительстве РФ.

Рейсы Москва — Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по четыре раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по два раза в неделю. Самолёты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби два раза в неделю, в Словакию по маршруту Москва — Братислава четыре раза в неделю, рейсы Санкт-Петербург — Братислава два раза в неделю.

Кроме того, РФ увеличивает количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар. Также возобновляются полёты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.