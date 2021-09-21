В Госдуме жёстко ответили Украине на возбуждение уголовного дела из-за выборов в Крыму

По словам депутата Константина Затулина, власти Незалежной не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.

Украинские власти реагируют на выборы в Крыму от бессилия, поскольку осознают очевидный факт незаконности передачи полуострова в состав Незалежной во времена СССР и необратимости его возвращения в РФ. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя возбуждение в Незалежной уголовного дела из-за думских выборов в Крыму.

"Сегодня все попытки сделать вид, что Крым мог или может вновь вернуться в состав Украины и тогда все эти уголовные дела обретут смысл, все эти преследования станут реальными, — это от бессилия, от невозможности согласиться с очевидным и признать свои ошибки", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Затулина, украинские власти не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.

Как отметил парламентарий, Киев в течение многих лет удерживал Крым в составе Украины, формально пользуясь решением политбюро от 1954 года, глубоко внутрипартийным и совершенно незаконным. Затулин назвал данное решение антинародным, превратившимся в проблему с момента, когда Россия и Украина оказались разными государствами в 1991 году после распада Советского Союза.

"С этого момента все эти смешные, глупые истории про уголовные дела свидетельствуют о мелочности, предвзятости и зашоренности украинских властей, которые не могут найти реальной стратегии в борьбе за Крым. И не найдут её, потому что полагают, что в Крыму кто-то спит и видит полуостров в составе Украины. Это не соответствует действительности", — добавил Затулин.