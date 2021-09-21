МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара считает выборы в Государственную думу РФ в Крыму нелегимными.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией. Россия открыта к диалогу и готова разъяснять заблуждения, которые у разных государств возникают из-за полуострова, заметил Дмитрий Песков.