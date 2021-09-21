МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными
В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара считает выборы в Государственную думу РФ в Крыму нелегимными.
"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", — говорится в сообщении.
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Ранее в Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией. Россия открыта к диалогу и готова разъяснять заблуждения, которые у разных государств возникают из-за полуострова, заметил Дмитрий Песков.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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