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МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины".

20 сентября, 21:18

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара считает выборы в Государственную думу РФ в Крыму нелегимными.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", — говорится в сообщении.

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Ранее в Кремле назвали тему Крыма вопросом существенных разногласий с Турцией. Россия открыта к диалогу и готова разъяснять заблуждения, которые у разных государств возникают из-за полуострова, заметил Дмитрий Песков.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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