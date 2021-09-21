Графолог увидел злопамятность и инфантилизм в почерке пермского стрелка

Графолог Дмитрий Смыслов в беседе с Лайфом проанализировал записку, которую оставил студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете. Специалист предположил, что парень "находится на некотором краю своего восприятия", так как пишет всё печатными буквами. Кроме того, по мнению Смыслова, у студента очень высокая злопамятность.

"Очень высокая злопамятность, памятливость — так будет правильнее говорить — памятливость на события, поступки, высказывания людей, в почерке это очень сильно у него проявлено. В-третьих, некоторый элемент инфантилизма и некоторая прямолинейность", — отметил графолог.

Также Смыслов обратил внимание на то, что размер почерка в записке, которую оставил пермский стрелок, различается.