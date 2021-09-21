Графолог увидел злопамятность и инфантилизм в почерке пермского стрелка
Специалист предположил, что парень "находится на некотором краю своего восприятия", так как пишет всё печатными буквами.
Фото © ТАСС / Максим Рожко
Графолог Дмитрий Смыслов в беседе с Лайфом проанализировал записку, которую оставил студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете. Специалист предположил, что парень "находится на некотором краю своего восприятия", так как пишет всё печатными буквами. Кроме того, по мнению Смыслова, у студента очень высокая злопамятность.
"Очень высокая злопамятность, памятливость — так будет правильнее говорить — памятливость на события, поступки, высказывания людей, в почерке это очень сильно у него проявлено. В-третьих, некоторый элемент инфантилизма и некоторая прямолинейность", — отметил графолог.
Также Смыслов обратил внимание на то, что размер почерка в записке, которую оставил пермский стрелок, различается.
"Из этого следует, что эмоции больше его хватают именно с точки зрения либо его, либо кого-то из его близких, вот то что случилось с ним в его голове", — добавил эксперт.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибли шесть человек, пострадали 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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