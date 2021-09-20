Тело известной флейтистки Александры Вавилиной найдено на месте пожара в Петербурге
Заслуженная артистка РСФСР погибла в возрасте 93 лет. Следственный комитет начал проверку.
Александра Вавилина. Фото © Wikipedia
Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по факту обнаружения тела Александры Вавилиной 1928 года рождения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Как уточняется, тело 93-летней флейтистки было найдено днём в квартире дома по Петровской набережной после пожара. Возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома. Горение происходило в коридоре и на кухне на общей площади в 30 квадратных метров.
Александра Вавилина — советская и российская флейтистка, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств РСФСР. Вавилина была солисткой Ленинградской филармонии и профессором консерватории.
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