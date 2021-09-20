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Тело известной флейтистки Александры Вавилиной найдено на месте пожара в Петербурге

Заслуженная артистка РСФСР погибла в возрасте 93 лет. Следственный комитет начал проверку.

20 сентября, 20:22
<p>Александра Вавилина. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:28.09.2019,_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%90.%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александра Вавилина. Фото © Wikipedia

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по факту обнаружения тела Александры Вавилиной 1928 года рождения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, тело 93-летней флейтистки было найдено днём в квартире дома по Петровской набережной после пожара. Возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома. Горение происходило в коридоре и на кухне на общей площади в 30 квадратных метров.

Александра Вавилина — советская и российская флейтистка, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств РСФСР. Вавилина была солисткой Ленинградской филармонии и профессором консерватории.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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