Тело известной флейтистки Александры Вавилиной найдено на месте пожара в Петербурге

Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели заслуженной артистки РСФСР Александры Вавилиной. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по факту обнаружения тела Александры Вавилиной 1928 года рождения проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как уточняется, тело 93-летней флейтистки было найдено днём в квартире дома по Петровской набережной после пожара. Возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома. Горение происходило в коридоре и на кухне на общей площади в 30 квадратных метров.