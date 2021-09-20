"Единая Россия" набрала 38,83% голосов на выборах в Госдуму в Орловской области
В Орловском одномандатном избирательном округе с 36,51% голосов победила действующий депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко (также "Единая Россия").
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Орловской области набрала 38,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные региональной избирательной комиссии.
"Партия "Единая Россия" — 38,83% голосов", — объявили в избиркоме.
Как сообщается, на втором месте по количеству голосов находится КПРФ (21,86%), на третьем — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (10,16%). ЛДПР набирает 8,8%, партия "Новые люди" получает 5,99% голосов.
В Орловском одномандатном избирательном округе с 36,51% голосов побеждает действующий депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко ("Единая Россия").
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" победила на выборах в Мордовии, набрав 67% голосов.
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