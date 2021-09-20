Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми
По его мнению, следует также усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.
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Полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала "Полковник Трифонов" Алексей Трифонов призвал ужесточать процедуру тестирования при получении лицензии на оружие. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik, комментируя стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Он напомнил, что закон об оружии ужесточили совсем недавно. По мнению эксперта, новое ужесточение для предотвращения подобных трагедий не поможет, нужно изменить процедуру тестирования на получение оружия и доработать необходимые для этого психологические тесты. Трифонов уверен также, что образовательным учреждениям нужно усилить меры безопасности.
"Должно быть наличие действенной охраны. То есть не бабушки-вахтёры должны сидеть, а сотрудники ЧОП. Должны быть физически подготовленные люди, которые получают зарплату за то, что могут среагировать. Ну и пропускной режим должен быть с турникетами, чтобы были препятствия для прохождения внутрь", — заявил полковник.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
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