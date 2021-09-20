Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

Полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала "Полковник Трифонов" Алексей Трифонов призвал ужесточать процедуру тестирования при получении лицензии на оружие. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik, комментируя стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Он напомнил, что закон об оружии ужесточили совсем недавно. По мнению эксперта, новое ужесточение для предотвращения подобных трагедий не поможет, нужно изменить процедуру тестирования на получение оружия и доработать необходимые для этого психологические тесты. Трифонов уверен также, что образовательным учреждениям нужно усилить меры безопасности.