Статус президента Сальвадора в Twitter сменился на "диктатор"
В Интернете предполагают, что это был его ироничный ответ на критику в свой адрес.
Фото © Сайт президента Сальвадора
У президента Сальвадора Найиба Букеле статус в "Твиттере" сменился на "диктатор Сальвадора" (Dictador de El Salvador). При этом пользователи в Сети утверждают, что автором якобы стал сам глава государства.
Фото © Twitter / Nayib Bukele
Таким образом он с иронией отреагировал на хештег #BukeleDictador ("Букеле диктатор"), запущенный в Интернете противниками главы данного государства. Президент подвергся критике после признания биткоина официальной валютой страны. На фоне этого в Сальвадоре вспыхнули многотысячные протесты.
А ранее Лайф рассказывал, что премьер Италии Марио Драги назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором из-за "униженной" главы Еврокомиссии.
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