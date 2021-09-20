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Статус президента Сальвадора в Twitter сменился на "диктатор"

В Интернете предполагают, что это был его ироничный ответ на критику в свой адрес.

20 сентября, 19:21

Фото © Сайт президента Сальвадора

У президента Сальвадора Найиба Букеле статус в "Твиттере" сменился на "диктатор Сальвадора" (Dictador de El Salvador). При этом пользователи в Сети утверждают, что автором якобы стал сам глава государства.

Фото © Twitter / Nayib Bukele

Фото © Twitter / Nayib Bukele

Таким образом он с иронией отреагировал на хештег #BukeleDictador ("Букеле диктатор"), запущенный в Интернете противниками главы данного государства. Президент подвергся критике после признания биткоина официальной валютой страны. На фоне этого в Сальвадоре вспыхнули многотысячные протесты.

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А ранее Лайф рассказывал, что премьер Италии Марио Драги назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором из-за "униженной" главы Еврокомиссии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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