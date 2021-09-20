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Орхидея оказалась средством для лечения рака простаты

Нужная разновидность этого цветка растёт в Юго-Восточной Азии.

20 сентября, 19:11

Вещества, содержащиеся в цветах орхидеи, являются средством для лечения рака простаты. Об этом говорится в результатах совместного исследования учёных из Австралии и китайских специалистов в Институте столетия в Сиднее, которые опубликованы в журнале Frontiers in Oncology.

Авторы установили, что природное соединение эрианин, содержащееся в растущей в Юго-Восточной Азии орхидее Dendrobium chrysotoxum, может быть эффективным при лечении рака простаты. При этом полезным он оказался как на ранней, так и на поздней стадии. По данным учёных, эрианин подавляет возникновение колоний вредных образований, но на их миграцию никак не влияет.

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Ранее Лайф писал о том, что онколог поделился тремя "незаметными" симптомами рака. Врач подчеркнул, что многие предпочитают "не знать", отказываются проходить обследования. А когда приходят, может быть поздно. И всё чаще таким пациентам по 30–40 лет.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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