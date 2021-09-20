Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией
В его пресс-службе уточнили, что состояние политика оценивается медиками как хорошее.
Фото © Facebook / David Sassoli
В Страсбурге госпитализировали с пневмонией 65-летнего председателя Европейского парламента Давида Сассоли. При этом результат теста на коронавирус у политика отрицательный, сообщает пресс-служба главы ЕП.
Врачи приступили к лечению Сассоли, сейчас он находится в хорошем состоянии. Как уточняет пресс-служба, главе законодательного орана Евросоюза пришлось лечь в больницу ещё на прошлой неделе, во время пленарной сессии парламента Европы.
На прошлой неделе также стало известно о госпитализации 76-летнего президента Чехии Милоша Земана. От чего будут лечить политика, официально не сообщается, однако давно известно, что он страдает невропатией ног.
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