Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией

В Страсбурге госпитализировали с пневмонией 65-летнего председателя Европейского парламента Давида Сассоли. При этом результат теста на коронавирус у политика отрицательный, сообщает пресс-служба главы ЕП.

Врачи приступили к лечению Сассоли, сейчас он находится в хорошем состоянии. Как уточняет пресс-служба, главе законодательного орана Евросоюза пришлось лечь в больницу ещё на прошлой неделе, во время пленарной сессии парламента Европы.