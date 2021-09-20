Военные США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

На северо-западе Сирии американские военные нанесли удар по одному из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби со ссылкой на информацию от Центрального командования вооружённых сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесён по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", — заявил Кёрби.

Уточняется, что удар был нанесён с беспилотного летательного аппарата по автомобилю, в котором находились трое членов "Аль-Каиды".