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Военные США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

По предварительным оценкам, атака достигла своей цели, заявили в Пентагоне.

20 сентября, 19:20

Фото © ТАСС / АР

На северо-западе Сирии американские военные нанесли удар по одному из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби со ссылкой на информацию от Центрального командования вооружённых сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесён по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", — заявил Кёрби.

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Уточняется, что удар был нанесён с беспилотного летательного аппарата по автомобилю, в котором находились трое членов "Аль-Каиды".

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Ранее разведка США заявила об угрозе атак "Аль-Каиды" через пару лет.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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