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Минпромторг предложил дать российским учителям новую льготу

Работникам системы образования могут предоставить скидку на покупку машин.

20 сентября, 19:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минпромторг РФ предложил увеличить число участников программы льготного автокредитования. Это следует из документа, который появился на портале проектов нормативных правовых актов.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счёт работников учреждений государственной системы образования", — отметил министр Денис Мантуров, слова которого привела пресс-служба ведомства.

До этого Мантуров заявлял, что российским учителям могут начать выдавать льготные автокредиты уже со следующего года. На данный момент в программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.

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Отметим, что речь идёт о скидке в десять процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до полутора миллионов рублей. Проектом постановления также предлагается включить в программу электромобили отечественной сборки.

"Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25 процентов от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", — уточнил Мантуров.

Добавим, что на программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить порядка десяти миллиардов рублей, данные средства распределят в пропорции 50 на 50.

Напомним, в июле этого года появлялась информация о том, что льготную программу автокредитования могут приостановить из-за дефицита машин.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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