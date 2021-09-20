Минпромторг предложил дать российским учителям новую льготу

Минпромторг РФ предложил увеличить число участников программы льготного автокредитования. Это следует из документа, который появился на портале проектов нормативных правовых актов.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счёт работников учреждений государственной системы образования", — отметил министр Денис Мантуров, слова которого привела пресс-служба ведомства.

До этого Мантуров заявлял, что российским учителям могут начать выдавать льготные автокредиты уже со следующего года. На данный момент в программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.

Отметим, что речь идёт о скидке в десять процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до полутора миллионов рублей. Проектом постановления также предлагается включить в программу электромобили отечественной сборки.

"Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25 процентов от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", — уточнил Мантуров.

Добавим, что на программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить порядка десяти миллиардов рублей, данные средства распределят в пропорции 50 на 50.