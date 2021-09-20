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"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в Архангельской области

Двое кандидатов от этой партии также завоевали лидерство по двум одномандатным округам.

20 сентября, 19:24

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с более чем 32% голосов, на втором месте — КПРФ, у которой 18,7%. Об этом заявил председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"Обработано 100% протоколов к вечеру понедельника. У "Единой России" — 32,21%, КПРФ набирает 18,7%, далее ЛДПР с 12,92%, "Справедливая Россия" — 11,7%, "Новые люди" — 9,68%", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил также, что кандидаты от "Единой России" Александр Спиридонов (28,93%) и Елена Вторыгина (29,4%) побеждают на выборах в Госдуму от Архангельской области по двум одномандатным округам. Эти данные также озвучены после обработки 100% протоколов.

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Ранее ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму РФ. Абсолютное лидерство всё так же принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.

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"Единая Россия" победила на выборах в Мордовии, набрав 67% голосов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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