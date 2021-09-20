КПРФ устроила несогласованную акцию в центре Москвы

КПРФ устроила несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве.

Акция началась в 19:00 и продолжалась около двух часов. На ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты, которые проиграли выборы. Сотрудники полиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Задержанных по итогам акции нет.

Стоит отметить, что ранее власти Москвы отказали КПРФ в согласовании заявок на проведение митингов из-за складывающейся эпидемиологической обстановки.