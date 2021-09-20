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КПРФ устроила несогласованную акцию в центре Москвы

При этом партия пошла против запрета на проведение публичных мероприятий, введённого из-за ситуации с коронавирусом.

20 сентября, 19:51

Фото © LIFE

КПРФ устроила несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве.

Акция началась в 19:00 и продолжалась около двух часов. На ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты, которые проиграли выборы. Сотрудники полиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Задержанных по итогам акции нет.

Стоит отметить, что ранее власти Москвы отказали КПРФ в согласовании заявок на проведение митингов из-за складывающейся эпидемиологической обстановки.

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Напомним, 19 сентября завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября. После обработки 99% протоколов лидирует "Единая Россия", набирающая почти 50% голосов. Следом идёт КПРФ (19%), на третьем месте — ЛДПР (7,49%), на четвёртом месте — "Справедливая Россия — За правду" (7,42%). "Новые люди" получили 5,35% голосов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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