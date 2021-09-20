НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе

Граждане несут цветы и свечи к проходной у восточного входа в вуз. 21 сентября в регионе объявлен день траура.

20 сентября, 20:04

Фото © LIFE

Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе. Видео © LIFE

Возле здания Пермского государственного университета, где утром 20 сентября вооружённый студент открыл стрельбу, появился стихийный мемориал.

Жители города, бывшие и нынешние студенты, родители учащихся несут к проходной у восточного входа цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник. Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии. Губернатор региона Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура.

Лайф публикует список погибших при стрельбе в пермском вузе

Лайф публикует список погибших при стрельбе в пермском вузе

"Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Он не пострадал, но он до сих пор в шоке. Я сама не могу отойти", — рассказала Лайфу мать одного из студентов вуза.

Она добавила, что стрелок и её ребёнок заходили в здание университета почти в одно и то же время, но с разных входов. Сын буквально зашёл в корпус, и "вот это всё началось", заметила женщина. После того как началась стрельба, студенты решили бежать из здания.

"Я вообще не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно", — сказала женщина.

Знакомые рассказали, как пермский стрелок угрожал убийством подросткам

Знакомые рассказали, как пермский стрелок угрожал убийством подросткам

По словам знакомого преподавателей вуза, сотрудники университета увидели человека, который стреляет, и сказали студентам ложиться на пол.

"Закрывались в аудиториях. Говорили, что прячьтесь все, закрывайте аудитории. Кто-то в шоке, кто-то отходит потихонечку", — подчеркнул он.

Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Эксперт призвал ужесточить тестирование на получение оружия после трагедии в Перми

сегодня в 19:48

Девять пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся в тяжёлом состоянии

сегодня в 17:18

Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит пожизненный срок

сегодня в 19:06

"Газпром" сообщил о приостановке транспортировки газа по "Силе Сибири"

сегодня в 20:17

"Единая Россия" набрала 38,83% голосов на выборах в Госдуму в Орловской области

сегодня в 20:11

Новости партнеров

Layer 1