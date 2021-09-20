Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе. Видео © LIFE

Возле здания Пермского государственного университета, где утром 20 сентября вооружённый студент открыл стрельбу, появился стихийный мемориал.

Жители города, бывшие и нынешние студенты, родители учащихся несут к проходной у восточного входа цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник. Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии. Губернатор региона Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура.

"Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Он не пострадал, но он до сих пор в шоке. Я сама не могу отойти", — рассказала Лайфу мать одного из студентов вуза.

Она добавила, что стрелок и её ребёнок заходили в здание университета почти в одно и то же время, но с разных входов. Сын буквально зашёл в корпус, и "вот это всё началось", заметила женщина. После того как началась стрельба, студенты решили бежать из здания.

"Я вообще не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно", — сказала женщина.

По словам знакомого преподавателей вуза, сотрудники университета увидели человека, который стреляет, и сказали студентам ложиться на пол.