Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе
Граждане несут цветы и свечи к проходной у восточного входа в вуз. 21 сентября в регионе объявлен день траура.
Фото © LIFE
Возле здания вуза в Перми появился стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе. Видео © LIFE
Возле здания Пермского государственного университета, где утром 20 сентября вооружённый студент открыл стрельбу, появился стихийный мемориал.
Жители города, бывшие и нынешние студенты, родители учащихся несут к проходной у восточного входа цветы и свечи. Официальный мемориал с фотографиями погибших откроют у университета во вторник. Сам вуз закрыт, до конца недели отменены занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают там в общежитии. Губернатор региона Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днём траура.
"Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Он не пострадал, но он до сих пор в шоке. Я сама не могу отойти", — рассказала Лайфу мать одного из студентов вуза.
Она добавила, что стрелок и её ребёнок заходили в здание университета почти в одно и то же время, но с разных входов. Сын буквально зашёл в корпус, и "вот это всё началось", заметила женщина. После того как началась стрельба, студенты решили бежать из здания.
"Я вообще не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно", — сказала женщина.
По словам знакомого преподавателей вуза, сотрудники университета увидели человека, который стреляет, и сказали студентам ложиться на пол.
"Закрывались в аудиториях. Говорили, что прячьтесь все, закрывайте аудитории. Кто-то в шоке, кто-то отходит потихонечку", — подчеркнул он.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек, пострадало 20, девять из них в тяжёлом состоянии. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
Комментариев: 0