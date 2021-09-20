"Газпром" сообщил о приостановке транспортировки газа по "Силе Сибири"

Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет приостановлена в период с 22 по 29 сентября в связи с плановыми техническими работами. Об этом сказано в телеграм-канале "Газпрома".

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ ещё в минувшем году. Согласно ранее достигнутой договорённости, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.