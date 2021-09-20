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"Газпром" сообщил о приостановке транспортировки газа по "Силе Сибири"

Всё дело в плановых технических работах, о которых российская компания договорилась с китайской CNPC ещё в прошлом году.

20 сентября, 20:17
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет приостановлена в период с 22 по 29 сентября в связи с плановыми техническими работами. Об этом сказано в телеграм-канале "Газпрома".

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", — отмечается в сообщении.

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Уточняется, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ ещё в минувшем году. Согласно ранее достигнутой договорённости, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.

Напомним, в начале сентября стало известно, что поставки голубого топлива в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" обновили абсолютный рекорд, превысив суточные обязательства.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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