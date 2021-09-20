"Газпром" сообщил о приостановке транспортировки газа по "Силе Сибири"
Всё дело в плановых технических работах, о которых российская компания договорилась с китайской CNPC ещё в прошлом году.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет приостановлена в период с 22 по 29 сентября в связи с плановыми техническими работами. Об этом сказано в телеграм-канале "Газпрома".
"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ ещё в минувшем году. Согласно ранее достигнутой договорённости, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
Напомним, в начале сентября стало известно, что поставки голубого топлива в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" обновили абсолютный рекорд, превысив суточные обязательства.
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