"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области, набрав 41,12% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

"Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной думы. В голосовании по федеральному округу приняло участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 41,12%, или 164 203 голоса избирателей, КПРФ получила 20,17% (80 544) голосов, ЛДПР на третьем месте с 9,59% голосов", — сообщили в избиркоме.

Четвёртое место заняла партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (8,96% голосов), пятое — "Новые люди" (6,17%).

По одномандатным округам также победили представители "Единой России". В округе № 97 больше всего голосов получил Андрей Колесник (37,77%, или 71 987), а в округе № 98 — Марина Оргеева (39,77%, или 79 639 голосов).