"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов
В двух одномандатных округах также победили единороссы — Андрей Колесник и Марина Оргеева.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области, набрав 41,12% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.
"Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной думы. В голосовании по федеральному округу приняло участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 41,12%, или 164 203 голоса избирателей, КПРФ получила 20,17% (80 544) голосов, ЛДПР на третьем месте с 9,59% голосов", — сообщили в избиркоме.
Четвёртое место заняла партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (8,96% голосов), пятое — "Новые люди" (6,17%).
По одномандатным округам также победили представители "Единой России". В округе № 97 больше всего голосов получил Андрей Колесник (37,77%, или 71 987), а в округе № 98 — Марина Оргеева (39,77%, или 79 639 голосов).
Ранее стало известно, что "Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в Архангельской области.
Напомним, в понедельник ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму РФ. Абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.
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