Кабмин прогнозирует профицит бюджета в 1,41 трлн рублей в 2022 году

Доходы федерального бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн 021,9 млрд рублей, расходы - 23 трлн 610,2 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 1 трлн 411,7 млрд рублей. Такие данные следуют из материалов к заседанию правительства 21 сентября, где будет рассмотрен проект федерального бюджета РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2023 году доходы прогнозируются на уровне 25 трлн 540,2 млрд рублей, а в 2024 году - 25 трлн 831,8 млрд рублей. Расходы же соответственно — 25 трлн 105,5 млрд рублей и 26 трлн 147,1 млрд рублей. Предполагается, что в 2023 году профицит составит 434,7 млрд рублей. В 2024-м ожидается дефицит в размере 315,3 млрд рублей.