Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Это один из двунадесятых праздников - 12 самых важных.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Православные христиане 21 сентября отмечают большой церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Он является двунадесятым праздником — одним из 12 самых важных.
Согласно Новому Завету, родителями девы Марии были благочестивые Иоаким и Анна. Они жили в Иерусалиме и долгое время не могли родить детей. Однако супруги не теряли надежды и твёрдо верили, что Бог может даровать им ребёнка даже в старости. Молитвы были услышаны и Анна родила долгожданную дочь "Преблагословенную Деву Марию", через которую даровано спасение всему миру.
Рождество Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Кроме того, за этим осенним днём также закрепилось название "Оспожинки" и "Осенины".
Ранее Лайф рассказывал, что православные христиане отметили церковный Новый год, или Новолетие.
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