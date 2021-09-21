Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Согласно Новому Завету, родителями девы Марии были благочестивые Иоаким и Анна. Они жили в Иерусалиме и долгое время не могли родить детей. Однако супруги не теряли надежды и твёрдо верили, что Бог может даровать им ребёнка даже в старости. Молитвы были услышаны и Анна родила долгожданную дочь "Преблагословенную Деву Марию", через которую даровано спасение всему миру.