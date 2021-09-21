Apple представила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS8

Apple выпустила новую версию программного обеспечения для смартфонов, планшетов и умных часов — iOS 15, iPadOS 15 и watchOS8. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая операционная система имеет функцию Fosus для улучшения концентрации во время работы. С помощью искусственного интеллекта она отключает отвлекающие приложения. Помимо этого у OC новый дизайн. Также приложение "Камера" теперь способно распознавать текст и объекты на фото. Кроме того, доработаны приложения "Погода", "Карты" и "Кошелёк".

В iPadOS 15 появилась библиотека приложений и улучшились виджеты — отныне можно свободно перемещать их по рабочему столу.