Apple представила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS8
Новая операционная система получила функцию Fosus для улучшения концентрации во время работы.
Фото © Apple
Apple выпустила новую версию программного обеспечения для смартфонов, планшетов и умных часов — iOS 15, iPadOS 15 и watchOS8. Об этом сообщается на сайте компании.
Новая операционная система имеет функцию Fosus для улучшения концентрации во время работы. С помощью искусственного интеллекта она отключает отвлекающие приложения. Помимо этого у OC новый дизайн. Также приложение "Камера" теперь способно распознавать текст и объекты на фото. Кроме того, доработаны приложения "Погода", "Карты" и "Кошелёк".
В iPadOS 15 появилась библиотека приложений и улучшились виджеты — отныне можно свободно перемещать их по рабочему столу.
Что касается системы для Apple Watch, то теперь пользователям доступна функция контроля качества сна, приложение для медитации. Также они могут создавать циферблат из портретных снимков.
Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а ещё планшеты iPad и iPad mini. Лайф называл пять причин, почему не стоит покупать новый iPhone 13.
Комментариев: 0