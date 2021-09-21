Зеленский второй раз за месяц прилетел в США
В начале месяца он встретился в Вашингтоне с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.
Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба офиса лидера Незалежной.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН", — сказано в сообщении офиса украинского лидера, опубликованном в телеграм-канале.
76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27-е число пройдёт так называемая "неделя высокого уровня" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
Как уточняется, в ходе визита Зеленский планирует встретиться с лидерами других государств и представителями международных организаций. Также политик намерен провести встречи с представителями бизнеса, инвесторами и украинской диаспорой в Штатах.
Напомним, в начале сентября Зеленский уже посещал США с рабочим визитом. Тогда он встретился в Овальном кабинете с американским лидером Джо Байденом, который по итогам переговоров отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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