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Зеленский второй раз за месяц прилетел в США

В начале месяца он встретился в Вашингтоне с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

20 сентября, 22:36
<p>Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO</p>

Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба офиса лидера Незалежной.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН", — сказано в сообщении офиса украинского лидера, опубликованном в телеграм-канале.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27-е число пройдёт так называемая "неделя высокого уровня" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.

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Как уточняется, в ходе визита Зеленский планирует встретиться с лидерами других государств и представителями международных организаций. Также политик намерен провести встречи с представителями бизнеса, инвесторами и украинской диаспорой в Штатах.

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Напомним, в начале сентября Зеленский уже посещал США с рабочим визитом. Тогда он встретился в Овальном кабинете с американским лидером Джо Байденом, который по итогам переговоров отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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