Зеленский второй раз за месяц прилетел в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба офиса лидера Незалежной.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединённые Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН", — сказано в сообщении офиса украинского лидера, опубликованном в телеграм-канале.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27-е число пройдёт так называемая "неделя высокого уровня" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.