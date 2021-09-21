Пьяный водитель грузовика устроил ДТП с тремя жертвами под Ростовом
По информации Лайфа, автобус, с которым столкнулась фура, направлялся из Донецкой народной республики в Белгород.
Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и автобуса в Ростовской области. Инцидент произошёл 20 сентября около 21:05 в Новошахтинске на автодороге между хуторами Красный и Самбек.
"По предварительной информации, водитель фуры "Вольво", находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", в салоне которого находилось 17 человек", — сообщили в МВД.
По информации Лайфа, ещё один человек скончался позже в больнице. Также источник сообщил Лайфу, что автобус направлялся из Горловки (ДНР) в Белгород.
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