НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прототипа главного героя фильма "Отель "Руанда" приговорили к 25 годам тюрьмы

Во время геноцида в стране Пол Русесабаджина работал управляющим отеля высокого класса и спас около 1,2 тысячи человек.

20 сентября, 23:27
<p>Пол Русесабаджина. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_Rusesabagina.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Пол Русесабаджина. Фото © Wikipedia

В Руанде суд признал виновным в связях с террористами и приговорил к 25 годам тюрьмы Пола Русесабаджину — прототипа главного героя фильма "Отель "Руанда". Вышедшая на экраны в 2004 году лента повествует о геноциде в стране, устроенном народом хуту по отношению к народу тутси.

Как пишет Reuters, Русесабаджину признали виновным в участии в террористических действиях, но оправдали по эпизоду о создании незаконной вооружённой группировки.

В целом 67-летнего мужчину обвиняли по девяти эпизодам, включая терроризм, поджог, удерживание заложников, но виновным признали по восьми. При этом прокуратура требовала для него пожизненного заключения.

800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века, организовавший геноцид в африканской Руанде

800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века, организовавший геноцид в африканской Руанде

Сам подсудимый признавался в том, что был в числе руководителей оппозиционного Движения за демократические изменения (МRCD), которое критикует президента Поля Кагаме. Вместе с тем Русесабаджина отрицал свою причастность к действиям его боевого крыла — Национального освободительного фронта (FLN), обвиняемого в атаках на территории Руанды в 2018 году, в результате которых погибло девять человек. Также мужчина утверждал, что ранее в этом году его похитили в Дубае и насильно доставили в Руанду для участия в судебном процессе.

Во время геноцида в Руанде в 1994 году Пол Русесабаджина работал управляющим отеля высокого класса в столице страны — Кигали. За несколько лет до этого в стране началась гражданская война, в ходе которой обострились противоречия между двумя народами: хуту и тутси. В результате геноцида, проводимого при поддержке властей, хуту совершали массовые убийства тутси. По разным оценкам, число жертв составило от 500 тысяч до миллиона человек.

Поджог собора во Франции: за что уроженцу Руанды ненавидеть христианскую культуру

Поджог собора во Франции: за что уроженцу Руанды ненавидеть христианскую культуру

Русесабаджина, который является хуту, предоставлял беженцам тутси приют в отеле, укрывал их и снабжал всем необходимым. По некоторым данным, он спас около 1,2 тысячи человек. История мужчины легла в основу фильма "Отель "Руанда", где главную роль исполнил Дон Чидл. Картина получила номинацию на премию "Оскар".

В 1990-х Русесабаджина переехал жить в Европу, а затем перебрался в США. После выхода фильма он получил мировую известность. В 2005 году американский президент Джордж Буш – младший вручил Русесабаджине президентскую медаль Свободы (одну из двух высших наград США для гражданских лиц). Став популярным, руандиец много ездил с лекциями и выступлениями. Он также активно критиковал президента Поля Кагаме, заявляя, что тот виновен в нарушении прав граждан и репрессиях против населения страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пасечник за 30 лет превратился в живой улей, который облепили тысячи пчёл, и вот в чём его секрет

12 сентября, 14:00

Профиль Бритни Спирс пропал из Instagram после объявления о помолвке

15 сентября, 00:59

Экономист рассказала, что сильнее всего подорожает к концу года

сегодня в 00:45

Журналисты рассказали подробности о таинственном и богатом любовнике МакSим

сегодня в 00:29

Немецкий политолог рассказал о "безумном" шаге Германии по "Северному потоку — 2"

сегодня в 00:13

Новости партнеров

Layer 1