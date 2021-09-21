Прототипа главного героя фильма "Отель "Руанда" приговорили к 25 годам тюрьмы

В Руанде суд признал виновным в связях с террористами и приговорил к 25 годам тюрьмы Пола Русесабаджину — прототипа главного героя фильма "Отель "Руанда". Вышедшая на экраны в 2004 году лента повествует о геноциде в стране, устроенном народом хуту по отношению к народу тутси.

Как пишет Reuters, Русесабаджину признали виновным в участии в террористических действиях, но оправдали по эпизоду о создании незаконной вооружённой группировки.

В целом 67-летнего мужчину обвиняли по девяти эпизодам, включая терроризм, поджог, удерживание заложников, но виновным признали по восьми. При этом прокуратура требовала для него пожизненного заключения.

Сам подсудимый признавался в том, что был в числе руководителей оппозиционного Движения за демократические изменения (МRCD), которое критикует президента Поля Кагаме. Вместе с тем Русесабаджина отрицал свою причастность к действиям его боевого крыла — Национального освободительного фронта (FLN), обвиняемого в атаках на территории Руанды в 2018 году, в результате которых погибло девять человек. Также мужчина утверждал, что ранее в этом году его похитили в Дубае и насильно доставили в Руанду для участия в судебном процессе.

Во время геноцида в Руанде в 1994 году Пол Русесабаджина работал управляющим отеля высокого класса в столице страны — Кигали. За несколько лет до этого в стране началась гражданская война, в ходе которой обострились противоречия между двумя народами: хуту и тутси. В результате геноцида, проводимого при поддержке властей, хуту совершали массовые убийства тутси. По разным оценкам, число жертв составило от 500 тысяч до миллиона человек.

Русесабаджина, который является хуту, предоставлял беженцам тутси приют в отеле, укрывал их и снабжал всем необходимым. По некоторым данным, он спас около 1,2 тысячи человек. История мужчины легла в основу фильма "Отель "Руанда", где главную роль исполнил Дон Чидл. Картина получила номинацию на премию "Оскар".