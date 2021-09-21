Глава МИД Франции анонсировал встречу с Лавровым на Генассамблее ООН
Ле Дриан планирует обсудить с министром иностранных дел РФ темы Ирана, Афганистана, Ливии и Украины.
Жан-Ив Ле Дриан. Фото © ТАСС / EPA
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, 76-я сессия которой открылась 14 сентября. С 21 по 27-е число пройдёт так называемая "неделя высокого уровня" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
"Иран продолжает нарушать свои обязательства. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Мы обсудим его и с Россией, и Китаем. Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить несколько тем: Иран, а также Афганистан, Ливию и Украину", - заявил Ле Дриан на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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