Глава МИД Франции анонсировал встречу с Лавровым на Генассамблее ООН

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, 76-я сессия которой открылась 14 сентября. С 21 по 27-е число пройдёт так называемая "неделя высокого уровня" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.

"Иран продолжает нарушать свои обязательства. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Мы обсудим его и с Россией, и Китаем. Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить несколько тем: Иран, а также Афганистан, Ливию и Украину", - заявил Ле Дриан на пресс-конференции в Нью-Йорке.