"Я по-прежнему выступаю категорически против расизма и всех видов дискриминации. При этом мне кажется более разумным указывать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Именно так поступают в ряде других стран. Этот способ мне ближе. Буду делать то же самое, но чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что жест с преклонением колена в какой-то момент утратил своё влияние", — заявил Алонсо.