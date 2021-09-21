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"Буду делать по-другому": Футболист "Челси" Алонсо решил больше не вставать на колено перед матчами

Игроки Английской премьер-лиги с лета 2020 года традиционно преклоняют колени перед началом матчей, обозначая солидарность с борьбой против расизма.

21 сентября, 08:22
<p>Фото © ФК "Челси"</p>

Фото © ФК "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо заявил, что больше не будет вставать на колено перед матчами. Об этом сообщает Sky Sports.

С лета 2020 года футболисты Английской премьер-лиги традиционно преклоняют колени стартовым свистком. Таким образом они обозначают солидарность с борьбой против расизма.

"Я по-прежнему выступаю категорически против расизма и всех видов дискриминации. При этом мне кажется более разумным указывать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Именно так поступают в ряде других стран. Этот способ мне ближе. Буду делать то же самое, но чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что жест с преклонением колена в какой-то момент утратил своё влияние", — заявил Алонсо.

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Испанец выступает за "Челси" с 2016 года. В его составе он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, чемпионат Англии и Кубок страны. Всего Алонсо провёл за лондонский клуб 173 матча, забил 25 голов и сделал 18 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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