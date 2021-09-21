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Тренировавшаяся у Тутберидзе и выигравшая серебро ЧМ фигуристка Турсынбаева завершила карьеру

В качестве одной из причин ухода из спорта она назвала травму спины.

21 сентября, 09:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAe4-N9piDg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elizabetkz</a></p>

Фото © Instagram / elizabetkz

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в своём инстаграме.

"Решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью... Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", рассказала Турсынбаева.

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Фигуристка родилась в 2000 году в Москве, но на протяжении всей карьеры представляла Казахстан. С 2012 по 2013 год Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе, а затем уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В июне 2018-го она вернулась в группу знаменитого российского специалиста.

Главным достижением Турсынбаевой является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года в Японии. Тогда она проиграла только россиянке Алине Загитовой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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