Тренировавшаяся у Тутберидзе и выигравшая серебро ЧМ фигуристка Турсынбаева завершила карьеру
В качестве одной из причин ухода из спорта она назвала травму спины.
Фото © Instagram / elizabetkz
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в своём инстаграме.
"Решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью... Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", — рассказала Турсынбаева.
Фигуристка родилась в 2000 году в Москве, но на протяжении всей карьеры представляла Казахстан. С 2012 по 2013 год Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе, а затем уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В июне 2018-го она вернулась в группу знаменитого российского специалиста.
Главным достижением Турсынбаевой является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года в Японии. Тогда она проиграла только россиянке Алине Загитовой.
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