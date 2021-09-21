Тренировавшаяся у Тутберидзе и выигравшая серебро ЧМ фигуристка Турсынбаева завершила карьеру

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в своём инстаграме.

"Решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью... Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", — рассказала Турсынбаева.

Фигуристка родилась в 2000 году в Москве, но на протяжении всей карьеры представляла Казахстан. С 2012 по 2013 год Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе, а затем уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В июне 2018-го она вернулась в группу знаменитого российского специалиста.