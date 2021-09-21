"Выглядит смешно": Арбитр Вилков назвал неподобающим поведение Слуцкого во время матча с "Рубином"
Фото © ФК "Рубин"
Напомним, наставник казанцев критиковал действия главного судьи, за что был удалён с бровки.
Российский арбитр Михаил Вилков назвал неподобающим поведение главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого во время последнего матча РПЛ против "Зенита".
"Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! <...> Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны "Центрального" скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из Республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!" — подчеркнул Вилков в беседе со "Спорт-экспрессом".
Арбитр высказал мнение, что в первом тайме он смотрел не встречу двух команд РПЛ, а поединок между клубом Английской премьер-лиги и клубом третьего по силе российского дивизиона. Вилков считает, что главный судья матча Сергей Иванов абсолютно правильно удалил Слуцкого по ходу матча из-за его выкриков в адрес арбитра.
Напомним, матч "Рубин" – "Зенит" завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:1. Главным героем встречи стал Артём Дзюба, который оформил дубль.