НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выглядит смешно": Арбитр Вилков назвал неподобающим поведение Слуцкого во время матча с "Рубином"

Напомним, наставник казанцев критиковал действия главного судьи, за что был удалён с бровки.

21 сентября, 10:32
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Российский арбитр Михаил Вилков назвал неподобающим поведение главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого во время последнего матча РПЛ против "Зенита".

"Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! <...> Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны "Центрального" скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из Республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!" — подчеркнул Вилков в беседе со "Спорт-экспрессом".

Арбитр высказал мнение, что в первом тайме он смотрел не встречу двух команд РПЛ, а поединок между клубом Английской премьер-лиги и клубом третьего по силе российского дивизиона. Вилков считает, что главный судья матча Сергей Иванов абсолютно правильно удалил Слуцкого по ходу матча из-за его выкриков в адрес арбитра.

Вдохновлённый вызовом в сборную: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Рубином"

Вдохновлённый вызовом в сборную: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Рубином"

Напомним, матч "Рубин" – "Зенит" завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:1. Главным героем встречи стал Артём Дзюба, который оформил дубль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Телега впереди лошади": Слуцкий обвинил ЕС в русофобии за призывы не признавать выборы в Госдуму

7 сентября, 18:14

Вдохновлённый вызовом в сборную: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Рубином"

вчера в 17:28

Возвращение домой: Теннисист Медведев после победы на US Open выступит на Кубке Кремля

сегодня в 11:13

Муж дизайнера Тома Форда умер в возрасте 72 лет

сегодня в 11:20

Полицейских из Приамурья задержали за ограбление подпольного казино

сегодня в 11:16

Новости партнеров

Layer 1