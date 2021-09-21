Российский теннисист Даниил Медведев станет участником теннисного Кубка Кремля, который пройдёт в столице с 16 по 24 октября.

Помимо Медведева, который посеян под первым номером на турнире, от нашей страны выступят Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Добавим, что лучшим теннисистом-иностранцем на турнире станет представитель Казахстана Александр Бублик, который идёт на 34-м месте рейтинга АТР.