Возвращение домой: Теннисист Медведев после победы на US Open выступит на Кубке Кремля
Кроме того, на турнире сыграют Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Фото © Conrad Williams Jr. / Newsday RM via Getty Images
Российский теннисист Даниил Медведев станет участником теннисного Кубка Кремля, который пройдёт в столице с 16 по 24 октября.
Помимо Медведева, который посеян под первым номером на турнире, от нашей страны выступят Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Добавим, что лучшим теннисистом-иностранцем на турнире станет представитель Казахстана Александр Бублик, который идёт на 34-м месте рейтинга АТР.
Напомним, в финале US Open Медведев в трёх сетах победил первую ракетку мира — серба Новака Джоковича: 6:4, 6:4, 6:4. Он не позволил сопернику выиграть все четыре мейджора за год и оформить календарный Большой шлем.
Футбол. Интересное по теме
РФС может наказать Заболотного из-за празднования гола "Спартаку" с болельщиками
сегодня в 11:07
"Выглядит смешно": Арбитр Вилков назвал неподобающим поведение Слуцкого во время матча с "Рубином"
сегодня в 10:32
Головин получил наивысший рейтинг среди российских футболистов в новой FIFA 22
сегодня в 10:01
Комментариев: 0