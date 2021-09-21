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Возвращение домой: Теннисист Медведев после победы на US Open выступит на Кубке Кремля

Кроме того, на турнире сыграют Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

21 сентября, 11:13
<p>Фото © Conrad Williams Jr. / Newsday RM via Getty Images</p>

Фото © Conrad Williams Jr. / Newsday RM via Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев станет участником теннисного Кубка Кремля, который пройдёт в столице с 16 по 24 октября.

Помимо Медведева, который посеян под первым номером на турнире, от нашей страны выступят Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Добавим, что лучшим теннисистом-иностранцем на турнире станет представитель Казахстана Александр Бублик, который идёт на 34-м месте рейтинга АТР.

"Так играют настоящие чемпионы": Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open

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Напомним, в финале US Open Медведев в трёх сетах победил первую ракетку мира — серба Новака Джоковича: 6:4, 6:4, 6:4. Он не позволил сопернику выиграть все четыре мейджора за год и оформить календарный Большой шлем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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