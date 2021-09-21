Восемь гандболистов юношеской сборной России отстранили от соревнований из-за ставок

Восемь гандболистов юношеской сборной России временно отстранены от участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Игроков подозревают в причастности к махинациям со ставками на матчи чемпионата Европы для гандболистов не старше 19 лет. Первенство прошло в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам россияне заняли 15-е место при 16 участниках.

В список отстранённых игроков попали Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

"По результатам расследования, инициированного Комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определённого результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру", — говорится в пресс-релизе.