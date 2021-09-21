В Москве школьник трижды пырнул ножом сверстника на перемене

В Москве 15-летний ученик одной из школ напал с ножом на другого. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, жизни школьнику ничего не угрожает.

Инцидент произошёл накануне около 11 часов утра в школе № 1245 в столичном Чертанове. Во время перемены девятиклассник трижды ударил своего сверстника ножом. 14-летнего подростка госпитализировали с колото-резаными ранами живота и шеи.

Нападавшего задержали. У него изъяли нож и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как добавил собеседник Лайфа, школьники давно испытывали друг к другу неприязненные отношения.