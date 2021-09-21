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В Москве школьник трижды пырнул ножом сверстника на перемене

В результате одного подростка увезли в больницу, другого — в отделение полиции.

21 сентября, 12:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве 15-летний ученик одной из школ напал с ножом на другого. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, жизни школьнику ничего не угрожает.

Инцидент произошёл накануне около 11 часов утра в школе № 1245 в столичном Чертанове. Во время перемены девятиклассник трижды ударил своего сверстника ножом. 14-летнего подростка госпитализировали с колото-резаными ранами живота и шеи.

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В Петербурге 17-летний подросток ударом ножа убил приятеля

Нападавшего задержали. У него изъяли нож и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как добавил собеседник Лайфа, школьники давно испытывали друг к другу неприязненные отношения.

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Домодедове 20-летний уроженец среднеазиатской республики угрожал ножом 16-летнему подростку в ответ на сделанное ему замечание.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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