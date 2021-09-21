Кабмин выделил 18,5 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил суммы компенсаций, которые правительство выделит для пострадавших и семей погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

"Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей", — сказал он на заседании кабмина.