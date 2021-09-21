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Кабмин выделил 18,5 млн на выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Перми

Там напомнили, что все раненые находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение.

21 сентября, 12:11

Кадр из видео © МЧС России

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил суммы компенсаций, которые правительство выделит для пострадавших и семей погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

"Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушёл из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей", — сказал он на заседании кабмина.

Премьер отметил также, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, получают нужное лечение, а те, кто в тяжёлом состоянии, направлены спецбортом МЧС в Москву. Мишустин поручил "принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты".

Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву

Спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву

Как сообщал Лайф, в результате стрельбы, которая произошла 20 сентября, погибло по меньшей мере шесть человек, ещё 29 получили различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. 18-летнего стрелка Тимура Б. обезвредил инспектор ДПС, чей наряд первым приехал на место происшествия. Полицейский ранил преступника ответным огнём, сейчас парень в больнице и перенёс уже две операции. Как рассказала мать стрелка на допросе, сын приобрёл оружие на свои деньги, имея соответствующую лицензию. Лайф публиковал видео, на котором студент покупает патроны к ружью.

Объявлен сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Объявлен сбор донорской крови для пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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