"Азбука вкуса" объявила о ребрендинге

Впервые за 15 лет существования "Азбука вкуса" проведёт ребрендинг. Компания уже расширяет сеть кафетериев внутри магазинов, развивает сервис доставки, курсы сомелье и школу бариста. Также планируется запустить новые проекты в области нутрициологии и здорового образа жизни, постепенно изменить архитектуру торговых точек, ассортимент сети и позиционирование. Об этом сообщается на сайте компании.

"Ребрендинг стал следствием перехода "Азбуки вкуса" от модели продуктового ретейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами. "Азбука вкуса" также занимается производством готовой еды и выпускает на собственных фабриках-кухнях более 1000 наименований высококачественной свежей продукции объёмом до 35 тонн в сутки", — объяснили в пресс-центре компании.

Сейчас у сети 175 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие два года в 20 торговых точках будет проведена полная реконструкция, в остальных — частичная реновация.