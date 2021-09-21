Суд в Тверской области оправдал мужчину, убившего троих человек при самообороне

Суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу на 18 лет жителя Тверской области, который проходил обвиняемым по делу об убийстве троих человек. По прошествии полутора лет после конфликта суд установил, что он действовал в рамках самообороны, рассказала адвокат Александра Зобенкова Галина Иванцова.

Трагедия произошла в мае 2020 года в селе Михайловском. Зобенков поругался с соседкой, а та пожаловалась на него своему сыну. Решать этот конфликт приехали четверо пьяных людей, которые ворвались к мужчине домой и избили членов семьи. В целях самообороны хозяин дома взял нож и смертельно ранил троих человек.

"Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. Зобенкову было разъяснено право на реабилитацию", — цитирует ТАСС адвоката мужчины.