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Суд в Тверской области оправдал мужчину, убившего троих человек при самообороне

Защищая себя и семью, житель села Михайловского смертельно ранил ножом нападавших.

21 сентября, 11:50
<p>Фото © <a href="https://tverigrad.ru/publication/opravdan-za-otsutstviem-sostava-prestuplenija-v-tveri-zavershilsja-process-po-delu-aleksandra-zobenkova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tverigrad.ru</a></p>

Фото © Tverigrad.ru

Суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу на 18 лет жителя Тверской области, который проходил обвиняемым по делу об убийстве троих человек. По прошествии полутора лет после конфликта суд установил, что он действовал в рамках самообороны, рассказала адвокат Александра Зобенкова Галина Иванцова.

Трагедия произошла в мае 2020 года в селе Михайловском. Зобенков поругался с соседкой, а та пожаловалась на него своему сыну. Решать этот конфликт приехали четверо пьяных людей, которые ворвались к мужчине домой и избили членов семьи. В целях самообороны хозяин дома взял нож и смертельно ранил троих человек.

"Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. Зобенкову было разъяснено право на реабилитацию", — цитирует ТАСС адвоката мужчины.

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд РФ отменил приговор защищавшейся от сожителя россиянке. ВС отмечает, что жизнь женщины находилась под угрозой и она нанесла единственный удар ножом именно "в момент реальной опасности с целью своего спасения".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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