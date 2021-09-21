Парку "Садовники" в Москве присвоили имя Юрия Лужкова

Столичный парк "Садовники" на проспекте Андропова будет переименован в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

"Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование "Парк имени Ю.М. Лужкова". Постановление Правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Предложение назвать парк в честь прошлого градоначальника поступило от некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова", принадлежащей вдове экс-мэра. Отмечается, что инициатор также частично возьмёт на себя вопрос благоустройства общественного пространства.