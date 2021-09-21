Парку "Садовники" в Москве присвоили имя Юрия Лужкова
Инициатором выступил фонд развития памяти экс-градоначальника, который создала его вдова.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Столичный парк "Садовники" на проспекте Андропова будет переименован в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
"Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование "Парк имени Ю.М. Лужкова". Постановление Правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.
Предложение назвать парк в честь прошлого градоначальника поступило от некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова", принадлежащей вдове экс-мэра. Отмечается, что инициатор также частично возьмёт на себя вопрос благоустройства общественного пространства.
Ранее Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после комплексного благоустройства, которое стало крупнейшим проектом создания качественного городского пространства в центре столицы за 2021 год.
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