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В Альметьевске задержали бывшего афганца с гранатой, угрожавшего взорвать дом

В полицию обратилась супруга 62-летнего мужчины, которой удалось выбежать из квартиры. Самого его везут на медицинское освидетельствование.

21 сентября, 11:34

Экстренные службы работают по вызову в доме номер семь по улице Сулеймановой в Альметьевске. Там неизвестный мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв. По информации Лайфа, в полицию обратилась жена подозреваемого. Она пояснила, что её муж — бывший афганец — ведёт себя неадекватно: держит гранату за чеку и говорит: "Мы вместе сейчас взорвёмся". Самой женщине удалось выбежать из квартиры, а с её супругом начали вести переговоры. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Обстановка во дворе жилого дома, где угрожает взрывом мужчина с гранатой.

Видео © LIFE

Как сообщают источники Лайфа, мужчину уже задержали. По предварительным данным, его везут на медицинское освидетельствование. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как неадекватный москвич с ножом из окна кричал о каких-то "доказательствах" и выбрасывал листы с математическими задачами. В Набережных Челнах летом мужчина тоже закрылся в квартире и сообщил о планах взорвать дом. Он вёл себя неадекватно и агрессивно, кидал в других ножи, угрожая убийством.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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