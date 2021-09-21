В Альметьевске задержали бывшего афганца с гранатой, угрожавшего взорвать дом

Экстренные службы работают по вызову в доме номер семь по улице Сулеймановой в Альметьевске. Там неизвестный мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв. По информации Лайфа, в полицию обратилась жена подозреваемого. Она пояснила, что её муж — бывший афганец — ведёт себя неадекватно: держит гранату за чеку и говорит: "Мы вместе сейчас взорвёмся". Самой женщине удалось выбежать из квартиры, а с её супругом начали вести переговоры. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).