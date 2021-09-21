Муж дизайнера Тома Форда умер в возрасте 72 лет

На 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался муж знаменитого дизайнера и режиссёра Тома Форда журналист Ричард Бакли. Ещё в 1989 году врачи диагностировали у него рак горла.

"С большой скорбью Том Форд сообщает о смерти своего любимого мужа, с которым они были вместе 35 лет, — Ричарда Бакли. Он скончался мирно в их доме в Лос-Анджелесе, рядом с Томом и их сыном Джеком", — передаёт издание People заявление представителей кутюрье.

Форд познакомился со своим будущим мужем в 1986 году. Они долгое время жили в Италии и Лондоне. При помощи суррогатной матери пара завела ребёнка.