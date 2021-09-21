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Полицейских из Приамурья задержали за ограбление подпольного казино

По версии следствия, правоохранители "крышевали" незаконное заведение.

21 сентября, 11:16
<p>Скриншот видео © <a href="https://amur.sledcom.ru/news/item/1611701/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ по Амурской области</a></p>

Скриншот видео © Следственный комитет РФ по Амурской области

В Приамурье было возбуждено три уголовных дела в отношении нескольких полицейских, которые подозреваются в получении взятки от владельцев подпольного казино, превышении полномочий и ограблении игорного дома. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

По данным следователей, в начале июня подозреваемые получили взятку от владельца нелегального казино в Благовещенске. Схема заключалась в том, что полицейские должны были "проигнорировать" существование игорного дома и не возбуждать уголовное дело в отношении его представителей. Следователи также сообщают, что после передачи денег правоохранители "захватили с собой" из казино продукты питания и алкоголь почти на 12 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору", ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж". Расследование находится на начальном этапе, количество участников дела не уточняется.

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Ранее Лайф писал, что ФСБ накрыла в Москве преступную банду ритуальщиков и полицейских. По данным следствия, правоохранители регулярно получали взятки от представителей похоронного агентства за предоставление информации служебного характера. Все фигуранты дела арестованы.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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