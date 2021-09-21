Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции
Предыдущий прогноз составлялся в июле. Тогда речь шла об инфляции в 5% по итогам 2021 года.
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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году с 5% до 5,8%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.
"В базовом варианте по итогам декабря ожидаем инфляцию на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем её на уровне 4%", — проинформировал он.
Вместе с тем Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП в 2021 году: теперь ведомство ожидает роста на уровне 4,2% вместо ранее заявленных 3,8%.
Напомним, что на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас находится на пике. В сентябре она может незначительно вырасти, но в четвёртом квартале начнёт снижаться.
А ранее производители шоколада предупредили россиян о скором росте цен. Дело в том, что стоимость сырья выросла на 10%, а дальше всё идёт по цепочке: производители, дистрибьюторы, ретейлеры. Каждый делает свою наценку, пояснил директор кондитерской фабрики.
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