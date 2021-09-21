Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году с 5% до 5,8%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"В базовом варианте по итогам декабря ожидаем инфляцию на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем её на уровне 4%", — проинформировал он.

Вместе с тем Минэкономразвития улучшило оценку по динамике ВВП в 2021 году: теперь ведомство ожидает роста на уровне 4,2% вместо ранее заявленных 3,8%.

Напомним, что на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас находится на пике. В сентябре она может незначительно вырасти, но в четвёртом квартале начнёт снижаться.