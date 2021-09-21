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Минэкономразвития повысило прогноз по курсу доллара на 2021 год

Также был скорректирован прогноз по инфляции в РФ — с 5% до 5,8% по сравнению с июльскими данными.

21 сентября, 11:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минэкономразвития России повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 рубля. Июльский прогноз ведомства предполагал стоимость американской валюты на уровне 72,8 рубля.

"Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем её на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем её на уровне 4%", — добавил замглавы министерства Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на конец 2021 года

Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на конец 2021 года

Ранее аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева обозначила основную угрозу для российского рубля этой осенью.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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