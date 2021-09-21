Минэкономразвития повысило прогноз по курсу доллара на 2021 год
Также был скорректирован прогноз по инфляции в РФ — с 5% до 5,8% по сравнению с июльскими данными.
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Минэкономразвития России повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 рубля. Июльский прогноз ведомства предполагал стоимость американской валюты на уровне 72,8 рубля.
"Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем её на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем её на уровне 4%", — добавил замглавы министерства Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Ранее аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева обозначила основную угрозу для российского рубля этой осенью.
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