Британия озвучила имя третьего россиянина, проходящего по "делу Скрипаля"

Полиция Великобритании впервые официально озвучила имя третьего россиянина, который, по мнению Лондона, мог быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщило местное телевидение.

Британские правоохранители утверждают, что этого человека зовут Денис Сергеев и в 2018 году он якобы использовал псевдоним Сергей Федотов. В полиции заявили, что у них достаточно доказательств полагать, что он мог руководить операцией в Солсбери и встречался с двумя другими подозреваемыми в Лондоне. Сейчас всем троим заочно предъявлены обвинения.