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Британия озвучила имя третьего россиянина, проходящего по "делу Скрипаля"

В полиции считают, что он мог руководить операцией в Солсбери, и уже объявили его в розыск.

21 сентября, 10:42
<p>Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото © Public Domain Pictures</p>

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото © Public Domain Pictures

Полиция Великобритании впервые официально озвучила имя третьего россиянина, который, по мнению Лондона, мог быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщило местное телевидение.

Британские правоохранители утверждают, что этого человека зовут Денис Сергеев и в 2018 году он якобы использовал псевдоним Сергей Федотов. В полиции заявили, что у них достаточно доказательств полагать, что он мог руководить операцией в Солсбери и встречался с двумя другими подозреваемыми в Лондоне. Сейчас всем троим заочно предъявлены обвинения.

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Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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