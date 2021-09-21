Британия озвучила имя третьего россиянина, проходящего по "делу Скрипаля"
В полиции считают, что он мог руководить операцией в Солсбери, и уже объявили его в розыск.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото © Public Domain Pictures
Полиция Великобритании впервые официально озвучила имя третьего россиянина, который, по мнению Лондона, мог быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщило местное телевидение.
Британские правоохранители утверждают, что этого человека зовут Денис Сергеев и в 2018 году он якобы использовал псевдоним Сергей Федотов. В полиции заявили, что у них достаточно доказательств полагать, что он мог руководить операцией в Солсбери и встречался с двумя другими подозреваемыми в Лондоне. Сейчас всем троим заочно предъявлены обвинения.
Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.
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