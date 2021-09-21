На Украине отказались переименовывать названную в честь Терешковой улицу

В украинском городе Жашкове отказались переименовывать улицу, названную в честь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на Жашковский городской совет.

Горсовет не стал менять название, так как граждане с таким запросом не обращались. Однако украинские чиновники намерены решить данный вопрос до конца 2021 года. Улицы, которые были названы в честь Терешковой, согласно украинскому законодательству, всё равно должны быть изменены, так как попадают под действие закона о декоммунизации.