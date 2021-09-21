Наталья Каплан, двоюродная сестра режиссёра и бывшего политзаключённого Олега Сенцова, нелицеприятно высказалась об Украине, воспользовавшись сниженной лексикой на русском языке. Она опубликовала пост в своём фейсбуке.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой. Украина посылала меня... пять лет, а я всего лишь пост в "Фейсбуке" против написала", — возмутилась Каплан.

В ответ на реплики о возможном взломе она подчеркнула, что "буквально умирает" на Украине и "пусть это будет доказательством для украинцев, что [мы] не братья". От неё стали отписываться пользователи, но женщина и не против.