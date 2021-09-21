"Пять лет ада": Сестра Сенцова обматерила Украину и стала "паковать чемоданы"
В ответ на реплики о возможном взломе она подчеркнула, что "буквально умирает" в этой стране.
Фото © Facebook / Наталья Каплан
Наталья Каплан, двоюродная сестра режиссёра и бывшего политзаключённого Олега Сенцова, нелицеприятно высказалась об Украине, воспользовавшись сниженной лексикой на русском языке. Она опубликовала пост в своём фейсбуке.
"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой. Украина посылала меня... пять лет, а я всего лишь пост в "Фейсбуке" против написала", — возмутилась Каплан.
В ответ на реплики о возможном взломе она подчеркнула, что "буквально умирает" на Украине и "пусть это будет доказательством для украинцев, что [мы] не братья". От неё стали отписываться пользователи, но женщина и не против.
Напомним, Олег Сенцов вернулся на родину 7 сентября в рамках обмена заключёнными "35 на 35". Вместе с ним прилетели и другие граждане Украины, в том числе 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наталья Каплан активно участвовала в его освобождении, впоследствии получив украинское гражданство по указу бывшего президента страны Петра Порошенко.
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