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"Пять лет ада": Сестра Сенцова обматерила Украину и стала "паковать чемоданы"

В ответ на реплики о возможном взломе она подчеркнула, что "буквально умирает" в этой стране.

21 сентября, 08:47
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3747550721942216&set=pb.100000619766423.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Наталья Каплан</a></p>

Фото © Facebook / Наталья Каплан

Наталья Каплан, двоюродная сестра режиссёра и бывшего политзаключённого Олега Сенцова, нелицеприятно высказалась об Украине, воспользовавшись сниженной лексикой на русском языке. Она опубликовала пост в своём фейсбуке.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой. Украина посылала меня... пять лет, а я всего лишь пост в "Фейсбуке" против написала", — возмутилась Каплан.

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В ответ на реплики о возможном взломе она подчеркнула, что "буквально умирает" на Украине и "пусть это будет доказательством для украинцев, что [мы] не братья". От неё стали отписываться пользователи, но женщина и не против.

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Напомним, Олег Сенцов вернулся на родину 7 сентября в рамках обмена заключёнными "35 на 35". Вместе с ним прилетели и другие граждане Украины, в том числе 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наталья Каплан активно участвовала в его освобождении, впоследствии получив украинское гражданство по указу бывшего президента страны Петра Порошенко.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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